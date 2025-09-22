Cardone: "Guendouzi potrebbe stare fuori due giornate. L'assenza della società…"

È il momento di leccarsi le ferite per la Lazio che esce dal primo derby stagionale con una sconfitta. La squadra di Sarri oltre il danno ha subito anche la beffa con due espulsioni e due infortuni, tutti riguardanti i centrocampisti con la situazione che si complica notevolmente in vista della trasferta di lunedì prossimo contro il Genoa.

In mattinata è intervenuto ai microfoni di Radiosei: Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, queste le sue parole.

L’assenza della società che continua a non farsi sentire ormai è evidente. Non è normale che non intervenga sul fronte arbitri. Questa situazione fa male alla squadra, toglie punti. Giornata dopo giornata, quello che incide, è l’assenza totale della Lazio nel farsi sentire. Il momento è difficilissimo. Quello che è successo ieri deve essere analizzato per capire come andare avanti. Assurdo prendere il gol al 38′ con Rovella in campo che dal 35′ non stava bene, tutto questo solo per non sprecare lo slot. La Lazio ha avuto più occasioni e poteva cambiare la partita in avvio visto che le chances ci sono state prima della loro rete.