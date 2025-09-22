Cardone: "Guendouzi potrebbe stare fuori due giornate. L'assenza della società…"
In mattinata è intervenuto ai microfoni di Radiosei: Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica
È il momento di leccarsi le ferite per la Lazio che esce dal primo derby stagionale con una sconfitta. La squadra di Sarri oltre il danno ha subito anche la beffa con due espulsioni e due infortuni, tutti riguardanti i centrocampisti con la situazione che si complica notevolmente in vista della trasferta di lunedì prossimo contro il Genoa.
In mattinata è intervenuto ai microfoni di Radiosei: Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, queste le sue parole.
Le parole di Giulio Cardone a Radiosei
Potrebbe operarsi Rovella, ne parlano da qualche giorno; il ragazzo va convinto ma credo che sarà inevitabile intervenire. C’è una tale confusione generale nella Lazio che a questo punto non so se la cosa più logica, ossia far operare Rovella al rientro di Vecino, sia un’ipotesi presa in considerazione. Guendouzi dovrebbe stare fuori due giornate, Belahyane una.
Sulla società
L’assenza della società che continua a non farsi sentire ormai è evidente. Non è normale che non intervenga sul fronte arbitri. Questa situazione fa male alla squadra, toglie punti. Giornata dopo giornata, quello che incide, è l’assenza totale della Lazio nel farsi sentire. Il momento è difficilissimo. Quello che è successo ieri deve essere analizzato per capire come andare avanti. Assurdo prendere il gol al 38′ con Rovella in campo che dal 35′ non stava bene, tutto questo solo per non sprecare lo slot. La Lazio ha avuto più occasioni e poteva cambiare la partita in avvio visto che le chances ci sono state prima della loro rete.