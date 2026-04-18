Napoli-Lazio, Politano: "L'Inter merita di vincere, noi non siamo stati all’altezza"

Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Napoli-Lazio.

Non dobbiamo abbatterci; perché dobbiamo ancora arrivare in Champions. Motivazioni non devono mai mancare. Bisogna fare i compimenti all’Inter e al loro mister: hanno fatto una grandissima stagione e meritato di vincere il campionato. Noi non siamo stati all’altezza.

