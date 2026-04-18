Conferenza Politano: "Ci sentiamo già in Champions. La Lazio ha chiuso gli spazi e noi..."

Politano è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Napoli-Lazio.

La conferenza stampa di Politano

Domenica a Parma abbiamo inciampato e questo ha influito sul nostro percorso, oggi chiediamo scusa per una partita orribile sotto tutti i punti di vista. Domani ci riposiamo e da lunedì inizieremo ad analizzare la partita. Crollo emotivo? Non ci sentiamo già in Champions, mancano cinque partite. Sicuramente il fatto di aver pareggiato a Parma avrà influito, ma non dobbiamo abbatterci: arriviamo in Champions, poi l'Inter ha fatto un grandissimo campionato e si fanno i complimenti. Non siamo stati all'altezza di stargli dietro, concentriamoci per le ultime cinque partite per arrivare in Champions.

La Lazio ha chiuso gli spazi e noi non eravamo nelle condizioni migliori per creare: eravamo prevedibili e se non hai la gamba fai fatica.