Lazio-Cagliari, Fabiani nel pre: “Non dobbiamo fare risultato per rientrare in Europa, ma per…”

Questa sera, alle ore 20:45, lo stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico della sfida tra Lazio e Cagliari, un match che promette emozioni e punti pesanti per entrambe le formazioni. I biancocelesti cercano riscatto dopo l’ennesimo pareggio, quello contro il Pisa, che ha rallentato la loro corsa in classifica. Dall’altra parte, il Cagliari è determinato a dare continuità ai segnali positivi arrivati nelle ultime uscite, nonostante le difficoltà legate agli infortuni. La posta in gioco è alta e la tensione si fa sentire: chi riuscirà a imporsi in una gara così delicata? Nel prepartita, ai microfoni di Sky, ha parlato il ds della Lazio Angelo Fabiani.

Anche stasera la partita sarà difficile. La classifica non deve trarre in inganno. Il Cagliari è un’ottima squadra. Ci sarà da battagliare. Dobbiamo fare risultato per accorciare la classifica, ma non per rientrare in Europa o meno, perché l’anno scorso siamo stati per lungo tempo in quella zona e poi purtroppo il calcio è talmente micidiale che poi siamo usciti da tutto, oltretutto perdendo ai calci di rigore ai quarti di finale in Europa. Comunque sia, è una partita importante. Peccato perché Sarri nn ha avuto tutti gli effettivi a distinzione fin dall’inizio della stagione. Giocare tutte queste partite anche con 7-8 assenti, non è facile. Vanno ringraziati i ragazzi che non erano titolari ma che, in periodi di grande emergenza, ci hanno dato una grandissima mano. Abbiamo fatto dei risultati che nessuno avrebbe immaginato alla vigilia della partita. Non soltanto la Lazio sta attraversando un periodo particolare, ci sono tante altre “consorelle” che hanno avuto gli stessi problemi. Ci sono annate in cui gira tutto storto e quest’anno stiamo pagando molto dal punto di vista degli infortuni.