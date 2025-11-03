Il ricordo di Vincenzo Paparelli: la foto della scenografia dei tifosi della Lazio

Questa sera i tifosi biancocelesti hanno voluto ricordare Vincenzo Paparelli: la scenografia.

Simona Nicoli /
I tifosi biancocelesti sono tornati con le loro scenografie mozzafiato. 

Questa volta il tifo organizzato ha deciso di dedicarne una a Vincenzo Paparelli, tifoso laziale tragicamente scomparso il 28 ottobre del 1979.

Ecco le foto.

La decisione

Il 28 ottobre scorso sono diventati 46 gli anni senza Vincenzo Paparelli, ucciso da un razzo scagliato dalla Curva Sud, durante il derby del 1979. 

Per ricordarlo, quindi, la tifoseria della Lazio ha deciso di creare una scenografia commemorativa, semplice ma toccante.

La foto della scenografia

