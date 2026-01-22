Lazio, la holding di Claudio Lotito in rosso con una perdita di oltre 17 milioni: cifre e motivi

Il bilancio torna a far discutere in casa Lazio. A finire sotto la lente è Lazio Events, la holding attraverso cui Claudio Lotito controlla il 67% del club biancoceleste, una vera e propria cassaforte societaria detenuta tramite tre veicoli finanziari: Snam Lazio Sud, Linda e Bona Dea. I numeri dell’ultimo esercizio raccontano un quadro in netto peggioramento, che riflette in maniera diretta l’andamento economico della società sportiva.

Formello - Centro sportivo

Lo scenario

Secondo quanto riportato da Andrea Giacobino su Affaritaliani.it, il bilancio consolidato chiuso a fine giugno e relativo alla stagione 2024/25 evidenzia un sensibile arretramento rispetto all’anno precedente, con ricavi in calo e un risultato finale passato dall’utile alla perdita. Lazio Events, holding del presidente Claudio Lotito con cui controlla il 67% dleste, ha visto scendere vertiginosamente i ricavi nel bilancio dello scorso giugno. Come riportato sono scesi da 193,2 milioni di euro a 143,5 milioni, passando da un utile di 36,4 milioni ad una perdita di 17,1 milioni.

Nel dettaglio, il bilancio consolidato di Lazio Events mostra una riduzione significativa dei ricavi, scesi da 193,2 milioni di euro a 143,5 milioni su base annua, riporta oggi Calcio e Finanza. Un calo di quasi 50 milioni che ha inciso in maniera pesante sul risultato finale, passato da un utile di 36,4 milioni a una perdita di 17,1 milioni di euro. Numeri che certificano una stagione economicamente complessa, nella quale il club biancoceleste ha dovuto fare i conti con introiti sensibilmente inferiori rispetto al passato. Il dato appare ancora più rilevante se confrontato con il precedente esercizio, chiuso con un saldo ampiamente positivo e considerato tra i migliori dell’era Lotito.

L'impatto dell’Europa League sui conti del club

Come evidenziato nella relazione sulla gestione, alla base della flessione dei ricavi c’è soprattutto la diversa partecipazione alle competizioni europee. La Lazio, nella stagione 2024/25, ha preso parte all’Europa League, torneo decisamente meno remunerativo rispetto alla Champions League disputata nell’annata precedente. Questo aspetto ha inciso in modo diretto sui proventi complessivi, riducendo in maniera significativa i ricavi da diritti televisivi e premi UEFA. Come indicato dal portale, la Lazio ha ricavato 22,9 dalle gare, 94,4 milioni dai diritti tv, 18,5 milioni da sponsorizzazioni, pubblicità e royalties, 2,9 milioni dai diritti dei calciatori, 2,3 milioni dal merchandising e 4,9 milioni da proventi vari.