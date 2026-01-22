Mattei: "Romagnoli ha iniziato a svuotare l’armadietto, nello spogliatoio c'è aria tesa..."

Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei ha rivelato cosa sta succedendo nello spogliatoio della Lazio in questi giorni

Edoardo Terenzi /
Romagnoli - Fraioli
Romagnoli - Fraioli

Stefano Mattei in collegamento con Radiosei si è espresso relativamente alla incandescente situazione della Lazio. Il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni su Alessio Romagnoli, la gestione di Claudio Lotito e la dura sconfitta interna con il Como.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Romagnoli - Fraioli
Romagnoli - Fraioli

Il retroscena sul rinnovo di Romagnoli

Da quello che mi risulta, i primi di gennaio l’entourage di Romagnoli ha chiesto di allungare il contratto a 3.5, saldando gli arretrati. La Lazio non ha mai risposto e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ieri Romagnoli ha iniziato a svuotare l’armadietto; lo spogliatoio è inquieto, c’è aria tesa. Questa è la situazione alla vigilia di una sfida contro una squadra compatta, concentrata sulla lotta salvezza. 

In vista della prossime partite

I biancocelesti invece contro il Como non li abbiamo visti concentrarti, in più sono stati privati dei pezzi migliori. Pensiamo al clima che ci potrà essere a Lazio-Genoa. Quello che è successo a Lazio-Como alcuni giocatori non l’hanno gradito: la mancanza di piano B, non è piaciuta; si aspettavano indicazioni da Sarri e dalla panchina per trovare soluzioni a gara in corso. C’è un’aria pesante nello spogliatoio tra chi è andato via, chi vorrebbe andare e chi è costretto a rimanere perché non ha offerte. Lotito stavolta scelga il silenzio, ormai lo abbiamo capito che non c’è verità in quello che dice.

Lazio, Ciapparoni: "Ci vuole maggiore rispetto per chi è tifoso della Lazio"
Lazio, la holding di Claudio Lotito in rosso con una perdita di oltre 17 milioni: cifre e motivi