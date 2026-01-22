Mattei: "Romagnoli ha iniziato a svuotare l’armadietto, nello spogliatoio c'è aria tesa..."

Stefano Mattei in collegamento con Radiosei si è espresso relativamente alla incandescente situazione della Lazio. Il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni su Alessio Romagnoli, la gestione di Claudio Lotito e la dura sconfitta interna con il Como.

Romagnoli - Fraioli

Il retroscena sul rinnovo di Romagnoli

Da quello che mi risulta, i primi di gennaio l’entourage di Romagnoli ha chiesto di allungare il contratto a 3.5, saldando gli arretrati. La Lazio non ha mai risposto e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ieri Romagnoli ha iniziato a svuotare l’armadietto; lo spogliatoio è inquieto, c’è aria tesa. Questa è la situazione alla vigilia di una sfida contro una squadra compatta, concentrata sulla lotta salvezza.