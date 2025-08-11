Lazio-Atromitos: tutte le info sulla vendita dei biglietti
La Lazio attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso note le indicazioni per la vendita dei tagliandi
Sabato 16 agosto alle ore 20.00 andrà in scena l'ultima amichevole pre-stagionale della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri allo Stadio "Centro d`Italia-Manlio Scopigno" di Rieti sfiderà i greci dell'Atromitos.
La Lazio attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso note le indicazioni per la vendita dei tagliandi.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara contro l`Atromitos per l`amichevole in programma sabato 16 agosto alle ore 20:00 allo Stadio "Centro d`Italia-Manlio Scopigno".
I tifosi potranno acquistare i biglietti comodamente online attraverso il sito ufficiale di Vivaticket o, in alternativa, presso i numerosi punti vendita fisici Vivaticket sparsi su tutto il territorio nazionale. Per conoscere i punti vendita più vicini, è possibile consultare la mappa interattiva.
L’amichevole rappresenta un appuntamento fondamentale per la preparazione della squadra allenata da mister Maurizio Sarri, che sta lavorando intensamente per portare i biancocelesti a una nuova stagione volta a ritrovare palcoscenici europei. La sfida contro il club greco offrirà alla Lazio l`opportunità di testare la propria condizione fisica e tattica in vista dell`inizio della stagione ufficiale.
L`Atromitos, club greco, è una delle squadre più importanti della Super League. Fondato nel 1923, è da sempre una formazione competitiva in campo europeo. Nel corso degli anni l’Atromitos ha dimostrato di avere una solida struttura e un gioco sempre difficile da affrontare per chiunque.
I tifosi sono invitati a non perdere l`opportunità di sostenere la squadra in questa importante fase di preparazione e ad acquistare il proprio biglietto in anticipo.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale della Lazio o la piattaforma Vivaticket.
INFO DISABILI
Per informazioni o richieste relative ai biglietti dedicati a persone con disabilità, siete invitati a contattare l`indirizzo email: [email protected] per ogni informazione o chiarimento.