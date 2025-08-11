Lazio-Atromitos: tutte le info sulla vendita dei biglietti

Sabato 16 agosto alle ore 20.00 andrà in scena l'ultima amichevole pre-stagionale della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri allo Stadio "Centro d`Italia-Manlio Scopigno" di Rieti sfiderà i greci dell'Atromitos.

La Lazio attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso note le indicazioni per la vendita dei tagliandi.

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara contro l`Atromitos per l`amichevole in programma sabato 16 agosto alle ore 20:00 allo Stadio "Centro d`Italia-Manlio Scopigno".

I tifosi potranno acquistare i biglietti comodamente online attraverso il sito ufficiale di Vivaticket o, in alternativa, presso i numerosi punti vendita fisici Vivaticket sparsi su tutto il territorio nazionale. Per conoscere i punti vendita più vicini, è possibile consultare la mappa interattiva.

L’amichevole rappresenta un appuntamento fondamentale per la preparazione della squadra allenata da mister Maurizio Sarri, che sta lavorando intensamente per portare i biancocelesti a una nuova stagione volta a ritrovare palcoscenici europei. La sfida contro il club greco offrirà alla Lazio l`opportunità di testare la propria condizione fisica e tattica in vista dell`inizio della stagione ufficiale.

L`Atromitos, club greco, è una delle squadre più importanti della Super League. Fondato nel 1923, è da sempre una formazione competitiva in campo europeo. Nel corso degli anni l’Atromitos ha dimostrato di avere una solida struttura e un gioco sempre difficile da affrontare per chiunque.

I tifosi sono invitati a non perdere l`opportunità di sostenere la squadra in questa importante fase di preparazione e ad acquistare il proprio biglietto in anticipo.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale della Lazio o la piattaforma Vivaticket.



INFO DISABILI

Per informazioni o richieste relative ai biglietti dedicati a persone con disabilità, siete invitati a contattare l`indirizzo email: [email protected] per ogni informazione o chiarimento.