Presentata ufficialmente la terza maglia della Lazio

Si sono rincorse le polemiche in merito alla terza maglia della Lazio circolata già con largo anticipo sui social e addirittura messa in vendita presso alcuni store oltremanica. La Lazio poco fa ha svelato ufficialmente quello che sarà il terzo kit in uso durante la stagione 2025/26.

Il terzo kit riprende lo stemma impiegato lo scorso anno per il completo celebrativo dei 125 anni con la maglia e pantaloncini tonalità blu navy:

Di seguito il comunicato della Lazio:

Coniugare passato e futuro, stile e determinazione. È con questo spirito che S.S. Lazio e Mizuno svelano la nuova maglia Third per la stagione 2025/26, pensata per esprimere al meglio i valori che da sempre guidano il Club: identità, innovazione e senso di appartenenza.

Caratterizzata da una profonda tonalità blu navy, la maglia si distingue per la presenza dello storico stemma di fine anni ‘70, l’aquilotto stilizzato dal tratto grafico estremamente futuristico, applicato in rilievo all’altezza del cuore e riproposto come elemento decorativo sulla parte frontale tramite la tecnica della sublimazione.

Ogni dettaglio della maglia è studiato per supportare al meglio le performance in campo: il retro è in mesh per favorire la traspirazione, le maniche raglan per agevolare i movimenti, mentre il colletto a V e i bordini bicolore completano un design moderno ed essenziale.

Sul retro del colletto campeggia la data che segna l’inizio della nostra storia: 9 GENNAIO 1900.

A completare il kit, pantaloncini blu navy, leggeri e confortevoli, con cintura aderente e dettagli in silicone 3D, abbinati a calzettoni con inserti a contrasto e imbottiture studiate per garantire supporto e protezione durante l’attività sportiva.