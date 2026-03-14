Riso: “Trattative con Lotito divertenti. Vi racconto un aneddoto su Cataldi, e Rovella…”
Le parole dell’agente su Lazio, Rovella e Lotito
intervenuto in una lunga intervista rilasciata a Calcio e Finnza, il procuratore Giuseppe arido ha parlato dei suoi assistiti, che giocano nella Lazio. Ma non solo, Riso ha svelato anche a qualche retroscena in merito alle trattative con il presidente biancoceleste Claudio Lotito.
Queste le sue parole:
Trattare con Lotito è divertente, ma non è mai stato facile. Lui per certi aspetti è geniale nelle trattative. Però mi dispiace che la Lazio non abbia sempre lo stadio pieno, anche perché dai racconti di Rovella, Maldini e Cataldi, la maglia biancoceleste ti entra dentro. Ti racconto un aneddoto: lo scorso anno Cataldi ha scelto di andare alla Fiorentina e quando abbiamo chiuso la trattativa in videochiamata, era un uomo distrutto. Lui soffre per la Lazio, il sangue che gli scorre nelle vene è biancoceleste».
Rovella per esempio quest’anno ha avuto una stagione difficilissima. Adesso si è rotto la spalla e noi la scorsa settimana eravamo a Roma per stare uniti. Quando Nicolò o chiunque altro entra in campo e fa doppietta, io non servo. Quando invece ci sono momenti di difficoltà… ecco, in quel caso, c’è bisogno del mio intervento per stare accanto ai ragazzi. A loro è richiesto di essere uomini molto in fretta: devi considerare che un calciatore a 35 o 36 anni smette di lavorare e questa, spesso, è l’età in cui i loro coetanei iniziano a prendersi della responsabilità. Un calciatore, da quando ha 14 anni, inizia a fare tutto sul serio: c’è il bisogno che maturi in fretta».