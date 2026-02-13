Annunciata la conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto dello Stadio Flaminio

Dopo il comunicato del Comune di Roma e le parole di questa mattina del presidente Lotito sul Corriere della Sera, è arrivato un passo concreto della società in merito allo Stadio Flaminio.

La Lazio attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto che martedì 17 febbraio si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto dello Stadio Flaminio, già consegnato al Comune di Roma.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati in modo organico e approfondito tutti i contenuti della proposta progettuale. Saranno presenti i professionisti, gli ingegneri, gli architetti e i consulenti che hanno contribuito alla sua elaborazione, al fine di entrare nel merito tecnico di ogni aspetto.

Il progetto verrà presentato anche attraverso un supporto video dedicato, che accompagnerà l’esposizione tecnica illustrandone la visione, le caratteristiche architettoniche e lo sviluppo funzionale.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma ufficiale del Club, consentendo a tifosi e cittadini di seguire integralmente la presentazione.

La conferenza rappresenterà un momento di chiarezza e trasparenza nel quale verranno approfonditi:

le caratteristiche tecniche dell’intervento;

il progetto di riqualificazione del territorio;

i benefici per la città.

L’incontro si inserisce in un percorso di programmazione strutturale volto a dotare il Club di un’infrastruttura moderna, sostenibile e coerente con le prospettive di sviluppo futuro.

La Società conferma la volontà di garantire la massima trasparenza in ogni fase del percorso.

Un passaggio fondamentale per l’accrescimento patrimoniale ed infrastrutturale della S.S. Lazio ed una occasione unica per la riqualificazione ed il miglioramento di uno dei quadranti più importanti della Città che ospita l’impianto.