Serie A | Il Torino rialza la testa e vince contro il Lecce
Si apre la domenica di Serie A con il lunch match tra Torino e Lecce.
Torino-Lecce
In uno stadio in protesta con i gruppi organizzati granata che hanno scioperato nei confronti della società, il Torino di Baroni riesce a rialzare la testa dopo la durissima sconfitta subita contro il Como nella scorsa giornata.
Il gol vittoria porta la firma di Adams che introno alla mezz’ora di gioco sfrutta l’eccellente assist di Vlasic per battere a rete Falcone. Nella ripresa Falcone con due parate-impresa riesce a tenere vivi i suoi con il Lecce che trova vigore soprattutto nel finale cercando il gol del pareggi, che però non arriva colpendo anche un palo.
Il momento
Il Torino dopo 4 sconfitte consecutive rialza la testa ed allontana zone di classifica insidiose. Il Lecce non vince invece da 8 partite e resta quart’ultima.