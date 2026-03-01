Romagnoli punto fermo di Sarri ma il suo destino sembra esser segnato

Romagnoli punto fermo della difesa della Lazio

La linea difensiva di Sarri è sempre stato il punto forte dei biancocelesti sotto la sua guida tecnica. Come ribadito più volte dal tecnico toscano, lì dietro chi guida il joystick è proprio Alessio Romagnoli. Non è un caso che nelle due partite dove è mancato per via del mercato, la Lazio ha incassato 4 gol contro Genoa e Juventus.

Il futuro di Romagnoli: ecco cosa farà a giugno

Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore biancoceleste però conta di lasciare la Capitale nel mercato estivo. Il suo trasferimento all’Al-Sadd sembrava cosa fatta ma è saltato incredibilmente al gong. Nonostante questo, finché indosserà la maglia della Lazio Romagnoli darà tutto in campo come ha sempre fatto nei suoi anni a Roma.