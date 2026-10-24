Malagò tra Mondiale e Roma: il sogno della quinta Coppa e la fede giallorossa

Giovanni Malagò sogna la quinta Coppa del mondo per l’Italia e non nasconde la propria fede per la Roma. Secondo quanto riportato da SportMediaset, In un’intervista a Il Mattino, ripresa da SportMediaset, il commissario della Federcalcio parla della Nazionale, del legame della sua famiglia con il club giallorosso e dell’imparzialità richiesta dagli incarichi istituzionali.

Il sogno della quinta Coppa del mondo

Malagò parte dai talenti che l’Italia esprime in numerose discipline sportive. Li considera un patrimonio da valorizzare e ritiene che, per completare il percorso, manchi un altro successo della Nazionale al Mondiale.

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Se l’Italia conquistasse la quinta Coppa del mondo, secondo Malagò diventerebbe la Nazionale più titolata della storia. Non presenta quel risultato come una certezza, ma come un traguardo da immaginare: «Sognare non costa nulla».

Il padre e la storia della Roma

Nell’intervista trovano spazio anche i temi della rielezione e della possibile candidatura di Adriano Galliani alla presidenza della Figc. Malagò affronta inoltre una questione personale: la squadra per cui tifa.

Il dirigente dice di non voler rinnegare la storia della propria famiglia. Suo padre è stato consigliere d’amministrazione della Roma e, successivamente, tre volte vicepresidente. Malagò gli attribuisce un contributo alla conquista di due scudetti, nei periodi legati a Dino Viola e Franco Sensi.

Da bambino, racconta, accompagnava il padre allo stadio. È anche per questo che non vede ragioni per nascondere la propria appartenenza calcistica.

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