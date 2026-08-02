Rovella: "I tifosi oggi erano in tanti, questo ci da sempre un grande motivo di orgoglio..."

Il quarto test precampionato si conclude in vittoria per i biancocelesti. A mettere la firma sono Zaccagni, con un magnifico colpo di tacco, e Ratkov che manda la palla in rete con un sinistro dal centro dell'area. Dagli spalti, un grande sostegno del pubblico biancoceleste, ancora una volta a difesa dei propri colori.

Nicolò Rovella, al termine della partita, è stato intervistato ai microfoni di Lazio Style, ecco le sue dichiarazioni.

È un caso che ieri e oggi, dopo lo vantaggio, abbiamo subito ripreso la partita?

Il risultato è importante ma più che altro mettere minuti nelle gambe. Sicuramente questo fatto del recupero del gol dopo lo svantaggio è molto positivo, perché vuol dire che c'è il gruppo, il mister insiste molto su questo, tutti lo seguiamo e stiamo creando veramente un bel gruppo.

Il gol della vittoria è utile anche a livello di autostima?

Sicuramente, fa sempre bene vincere. Abbiamo la coppa tra poche settimane, dobbiamo farci trovare pronti, pensare alla stagione nei migliori dei modi. Era importante oggi, dobbiamo ancora prendere confidenza con il modulo, è molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso. Sicuramente con i minuti siamo migliorati, credo che abbiamo fatto una buona partita e siamo felici di averla fatta davanti ai nostri tifosi, che oggi erano in tanti e questo ci da sempre un grande motivo di orgoglio e voglia di vincere quando li vediamo sugli spalti.

Sono più stanche le gambe o la testa ?

Il mister ci aiuta sempre, ha una grinta pazzesca. Ci sta trasmettendo tutto, secondo me questi principi di gioco esaltano le nostre qualità e caratteristiche, quindi noi dobbiamo seguirlo e fare quello che ci dice. I carichi di lavoro sono molto alti e quindi è normale che in queste prime partite siamo un po' un difficoltà in alcuni momenti, però secondo me alla lunga ne verremo fuori alla grande.

Sei pronto a riprenderti quello che hai lasciato per strada lo scorso anno, cosa ti aspetti per quest'anno?