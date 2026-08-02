Gattuso: "I ragazzi si allenano veramente bene, stanno bene insieme..."

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha rilasciato delle dichiarazioni post partita ai microfoni di Lazio Style. Dopo l'amichevole giocata allo stadio Del Duca di Ascoli, sono in programma altri tre appuntamenti per la Lazio prima del Campionato. La prima sfida sarà contro l'ostiamare e la seconda in trasferta nel campo del Frosinone. Poi il match di coppa Italia, la squadra biancoceleste si sfiderà con il Mantova ai trentaduesimi presso lo Stadio Olimpico.

L'intervista di Gattuso

Possiamo fare i complimenti ai ragazzi, si allenano veramente bene, stanno bene insieme. Stiamo provando a fare qualcosa di diverso, siamo sempre a pressare. Stanno lavorando bene, i complimenti vanno tutti a loro.

Sul gol subito:

Potevamo fare meglio, nel primo tempo abbiamo creato tre o quattro palle gol, bisogna buttarle dentro perché dopo le partite si complicano, ma ci sono stati tanti aspetti positivi.

Poi continua:

Sappiamo che mentalità hanno i tifosi della Lazio, noi abbiamo il dovere di sudare la maglia, fare le cose fatte bene, al di là dei risultati che sono importanti.

L'obiettivo era quello di portare in questo momento la squadra ad avere 70 minuti nelle gambe. Fra due settimane giochiamo in coppa, adesso andremo a toccare velocità più alte.

Marusic?