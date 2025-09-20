Alessandra Mussolini sul figlio Floriani: “Porta due cognomi perché…”

Alessandra Mussolini, intervistata da Corriere.it, ha raccontato del figlio Floriani, giovane talento calcistico. La parlamentare ha spiegato che al ragazzo sono stati dati entrambi i cognomi, il suo e quello del padre, diventando così Floriani Mussolini.

La scelta in campo

Pur portando ufficialmente il doppio cognome, Floriano ha optato per utilizzare soltanto il suo nome di battesimo, Romano, in onore del nonno, accompagnato dal numero 22, che corrisponde ai suoi anni.

Queste le sue parole:

Si chiama così. Dalla nascita. Gli abbiamo dato entrambi i cognomi: il mio e quello del padre, Floriani. Non è che decide quale nome portare: si chiama Floriani Mussolini.