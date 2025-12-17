L'attacco della Lazio di Sarri: Noslin al top nel momento giusto

La Lazio e Maurizio Sarri possono sorridere per l'esplosione di Tijjani Noslin. Il calciatore olandese sembra essere in gran forma e nelle ultime partite, il suo ingresso, si è fatto sempre particolarmente sentire. A Parma poi, come tutti abbiamo visto, vi è stata l'apoteosi del suo momento positivo. Infatti con una Lazio in 9 che stentava a raggiungere la metà avversaria, ci ha pensato Noslin a sbloccare la situazione con la sua velocità negli spazi in profondità. Adesso la sua posizione ha scalato le gerarchie e il suo impiego può diventare un'arma preziosa per tanti motivi.

I minuti che spettano a Noslin

Il momento d'oro di Noslin cade a fagiolo come si suol dire. Infatti l'attaccante olandese può guadagnare minuti preziosi sia per la partenza di Boulaye Dia per la Coppa d'Africa che per l'assenza di reti per Castellanos. Due componenti che potrebbero far spalancare le porte a Noslin e al suo stato di grazia. L'allenatore Maurizio Sarri ci pensa, fa le sue valutazioni e non esclude che Noslin possa diventare una scelta primaria.

In vista di Lazio-Cremonese

La sfida di sabato allo stadio Olimpico tra Lazio e Cremonese si avvicina. L'allenatore Sarri, di recente, ha speso belle parole per Tijjani Noslin e le sue caratteristiche che possono tornare preziose alla squadra. Non è escluso che il mister toscano possa pensare a schierare Noslin dal primo minuto contro i grigiorossi. Lo scopriremo nei prossimi giorni.