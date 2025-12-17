Mondiali di calcio 2026: quanti campioni alla loro ultima edizione

Si avvicina il Mondiale di calcio del 2026. L'attesa è tanta, sopratutto per gli italiani che si troveranno ancora una volta a giocare lo spareggio dopo gli ultimi due finiti in maniera calcisticamente drammatica. Non solo questo però, questo campionato del mondo vedrà l'addio di tantissimi campioni, su tutti Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ma la lista è davvero lunga. A riportare l'intera lista è la pagina Instagram Scrollstrano.

La lista dei campioni all'ultimo Mondiale di calcio

Situazione in casa Italia?

Questo tipo di discorso non sembra toccare la nazionale italiana. Prima di tutto non ci sono profili estremamente anziani da poter esser considerati fuori dal prossimo Mondiale che ci sarà tra 4 anni. Un altro dato non da poco è non vedere veri e propri campioni che possono rientrare in un ragionamento simile. Non a caso l'Italia potrà accedere ai mondiali solo grazie ad uno spareggio.