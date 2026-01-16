Lazio-Como, scelto l'arbitro del match: le designazioni

L'AIA attraverso un comunicato ufficiale ha reso note le designazioni arbitrali per la 21° giornata di Serie A

Beniamino Civitelli /
Fabbri arbitro
Fabbri arbitro - Depositphotos

La Serie A sembra non essersi mai fermata questa settimana con i recuperi delle squadre impegnate in Supercoppa, ma già questa sera ci sarà il via della 21° giornata di campionato. 

Fabbri arbitrerà Lazio-Como

Fabbri, Gila

L'arbitro di Lazio-Como, in programma lunedì 19 gennaio alle 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà Michael Fabbri. L'arbitro di Ravenna era finito al centro delle polemiche dopo Lazio-Bologna per l'espulsione a Gila a causa delle proteste e delle frasi pronunciate dal difensore spagnolo. Gli assistenti saranno Perrotti e Cavallina, mentre il IV uomo è Feliciani. Ai monitor di Lissone spetterà a Maggioni (VAR) e Maresca (AVAR).

Le designazioni arbitrali della 21° giornata di Serie A

PISA – ATALANTA    Venerdì 16/01 h. 20.45

MARCHETTI

MELI – LUCIANI

IV:      MARINELLI

VAR:     MARINI

AVAR:       LA PENNA

 

UDINESE – INTER    Sabato 17/01 h. 15.00

DI BELLO

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV:      FELICIANI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       LA PENNA

 

NAPOLI – SASSUOLO    Sabato 17/01 h. 18.00

FOURNEAU

BARONE – POLITI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:        ABISSO

 

CAGLIARI – JUVENTUS    Sabato 17/01 h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     GUIDA

 

PARMA – GENOA    h. 12.30

PAIRETTO

BACCINI – TRINCHIERI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     PATERNA

AVAR:     DI PAOLO

 

BOLOGNA – FIORENTINA    h. 15.00

DOVERI

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV:     COLOMBO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARESCA

 

TORINO – ROMA    h. 18.00

CHIFFI

BERTI – ROSSI C.

IV:       TREMOLADA

VAR:     ABISSO

AVAR:     GUIDA

 

MILAN – LECCE    h. 20.45

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV:     MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       MAZZOLENI

 

CREMONESE – H. VERONA    Lunedì 19/01 h. 18.30

ARENA

COSTANZO – CIPRESSA

IV:       COLOMBO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      PICCININI

 

LAZIO – COMO    Lunedì 19/01 h. 20.45

FABBRI

PERROTTI – CAVALLINA

IV:     FELICIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MARESCA

