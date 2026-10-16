Juventus-Lazio, Spalletti squalificato: chi guiderà i bianconeri dalla panchina

Sarà Marco Domenichini a guidare la Juventus dalla panchina contro la Lazio. Secondo quanto riportato da DAZN, La sfida di Serie A è in programma domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium, dove arriveranno i biancocelesti capolista.

Luciano Spalletti deve scontare una giornata di squalifica. Il tecnico ha ricevuto un cartellino rosso diretto dopo la lite con Fabio Pisacane al termine della partita giocata sul campo del Cagliari. Al suo posto ci sarà dunque Domenichini, suo vice anche nell’esperienza a Torino.

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Juventus-Lazio, il momento delle due squadre

La Juventus torna a concentrarsi sul campionato dopo la vittoria in Europa League contro il Celta Vigo. In Serie A arriva invece dal pareggio per 1-1 a Cagliari: al gol di Maldini ha risposto Kolo Muani all’81’. Contro la Lazio, i bianconeri cercheranno una vittoria per avvicinarsi alla vetta, distante cinque punti.

Chi è Domenichini, il vice di Spalletti da quasi trent’anni

Il rapporto professionale tra Domenichini e Spalletti è iniziato nel 1997, quando si sono conosciuti a Empoli. Da allora il vice ha seguito l’allenatore nelle esperienze con Sampdoria, Venezia, Udinese e Ancona, prima delle successive tappe in Italia e all’estero.

Insieme hanno vinto due Coppe Italia e una Supercoppa alla Roma, oltre a due campionati russi con lo Zenit San Pietroburgo. Hanno poi lavorato all’Inter, conquistato lo scudetto con il Napoli nella stagione 2022-2023 e condiviso l’esperienza sulla panchina della Nazionale italiana. Il percorso è proseguito alla Juventus, dove sono arrivati insieme meno di un anno prima della sfida con la Lazio.

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