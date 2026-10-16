Juventus-Lazio, precedenti in equilibrio di recente: il dato che pesa a Torino

Juventus e Lazio si affronteranno domenica 18 ottobre 2026 alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, nella settima giornata di Serie A. Sarà la 165ª sfida tra le due squadre nel massimo campionato.

Il bilancio complessivo favorisce i bianconeri, ma le gare più recenti raccontano un confronto equilibrato: nelle ultime nove sfide di campionato sono arrivate tre vittorie per parte e tre pareggi.

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Juventus-Lazio, il bilancio dei precedenti in Serie A

Nei 164 incontri già disputati, la Juventus ha ottenuto 87 vittorie, contro le 37 della Lazio; completano il quadro 40 pareggi. Nessun’altra squadra ha battuto i biancocelesti più volte nella storia della Serie A.

La Juventus è anche la squadra che ha segnato più reti contro la Lazio nel torneo: 290, almeno 18 in più rispetto a qualsiasi altra avversaria dei biancocelesti. Prima della serie di nove partite in equilibrio, i bianconeri avevano vinto 12 dei 15 confronti precedenti, con un pareggio e due sconfitte nelle altre tre gare.

Allianz Stadium, cosa dicono le sfide giocate a Torino

Il fattore campo emerge dai precedenti: la Juventus è la squadra con più vittorie casalinghe contro la Lazio in Serie A. Il bilancio delle gare disputate in casa dai bianconeri conta 53 successi della Juventus, 20 pareggi e nove vittorie esterne della Lazio.

La Juventus ha inoltre segnato in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe di campionato contro i biancocelesti: 30 gol nel periodo, per una media di 2,3 a incontro. Una serie più lunga di gare interne consecutive con almeno una rete contro la Lazio si era verificata soltanto nei primi 21 confronti tra le due squadre davanti al pubblico bianconero.

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