Milan, Pulisic verso il recupero: gli aggiornamenti da Milanello

Ginevra Sforza /
Depositphotos
Depositphotos

Dopo la sua assenza per la gara che ha visto affrontarsi Milan e Lazio per l'ultima giornata di Serie A a San Siro, ora per Christian Pulisic sembra già tempo di tornare a disposizione di Allegri per il match che vedrà i rossoneri far visita alla squadra di Sarri, ma questa volta sul fronte della Coppa Italia per gli ottavi di finale .

Buone notizie per Allegri

Filtra ottimismo a Milanello per la situazione attorno a Christian Pulisic. L'attaccante statunitense, secondo le informazioni raccolte da Sky Sport, sarebbe recuperato e verso la convocazione per il match contro i biancocelesti.

