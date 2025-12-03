Milan, Pulisic verso il recupero: gli aggiornamenti da Milanello
Dopo la sua assenza per la gara che ha visto affrontarsi Milan e Lazio per l'ultima giornata di Serie A a San Siro, ora per Christian Pulisic sembra già tempo di tornare a disposizione di Allegri per il match che vedrà i rossoneri far visita alla squadra di Sarri, ma questa volta sul fronte della Coppa Italia per gli ottavi di finale .
Buone notizie per Allegri
Filtra ottimismo a Milanello per la situazione attorno a Christian Pulisic. L'attaccante statunitense, secondo le informazioni raccolte da Sky Sport, sarebbe recuperato e verso la convocazione per il match contro i biancocelesti.