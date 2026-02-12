Marusic da record: il montenegrino entra nella top ten della Lazio e aggancia Immobile

Un traguardo importante quello tagliato da Adam Marusic nella serata di ieri, quando la Lazio è scesa in campo contro il Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia, conquistando il pass per le semifinali.

Marusic nella top ten

Con la fascia di capitano al braccio, il terzino montenegrino ha collezionato la 340° presenza in carriera con la maglia biancoceleste, entrando così nella top ten all'time della storia laziale per numero di presenze. Marusic ha infatti agganciato un ex storico compagno di squadra, Ciro Immobile, e portandosi al nono posto in classifica.

Nel mirino il quinto posto

Un risultato prestigioso, destinato a migliorare già nelle prossime gare. Davanti a lui ci sono per il momento ancora Milinkovic-Savic a quota 341 presenze, e Aldo Puccinelli a 342. Più distante Senad Lulic al quinto posto con 371 presenze: un traguardo che appare difficilmente raggiungibile nell'immediato, considerando le 31 lunghezze di distanza.