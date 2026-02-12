Cardone: "Si tratta di una lesione per Pedro. E sui tempi di recupero..."
L'intervento radiofonico di Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
L'infortunio di Pedro, rimediato nel corso della sfida contro il Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia, ha preoccupato tutto l'ambiente biancoceleste, soprattutto dopo esser stato trasportato in ospedale in barella. Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha chiarito lo stato fisico del giocatore e svelato i possibili tempi di recupero.
Cardone a Radiosei
Ha una lesione dei tessuti molli, la capsula della caviglia. Lui ha già i tendini abbastanza usurati, ma non è una frattura. Dalla prima diagnosi è meno grave rispetto a quello che si temeva. La sua mimica quando ha lasciato il campo era allarmante, tanto che ho pensato al tendine d’achille. Quando non ci sono scontri particolari quello è il timore, invece riguarda la caviglia. Una lesione che potrebbe comportare circa un mese di stop. Siamo alle primissime valutazioni, il resto lo vedremo nelle prossime ore.
Sulla partita
La partita l’ho vissuta con gioia ma anche con grande sofferenza perché eravamo reduci dalla serie di rigori contro il Bodo. I rigori l’hanno segnato i 4 nazionali. Alcuni anche se giovani hanno freddezza e l’hanno messo all’angolino. Dia è da un po’ che lo critico perché ci sta dando molto poco in campo, però il fatto che si fa avanti per calciare il rigore, massimo rispetto.