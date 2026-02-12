Cardone: "Si tratta di una lesione per Pedro. E sui tempi di recupero..."

L'infortunio di Pedro, rimediato nel corso della sfida contro il Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia, ha preoccupato tutto l'ambiente biancoceleste, soprattutto dopo esser stato trasportato in ospedale in barella. Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha chiarito lo stato fisico del giocatore e svelato i possibili tempi di recupero.

Cardone a Radiosei

Ha una lesione dei tessuti molli, la capsula della caviglia. Lui ha già i tendini abbastanza usurati, ma non è una frattura. Dalla prima diagnosi è meno grave rispetto a quello che si temeva. La sua mimica quando ha lasciato il campo era allarmante, tanto che ho pensato al tendine d’achille. Quando non ci sono scontri particolari quello è il timore, invece riguarda la caviglia. Una lesione che potrebbe comportare circa un mese di stop. Siamo alle primissime valutazioni, il resto lo vedremo nelle prossime ore.

Sulla partita