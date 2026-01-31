Lazio, brutte notizie per il Comandante: ecco per quanto dovrà stare fuori il Capitano Zaccagni

Sky Sport ha rivelato sui suoi canali ufficiali per quanto tempo il Comandante dovrà fare a meno del Capitano Mattia Zaccagni, che stasera è dovuto restare in panchina per via di un problema muscolare riportato nel corso della rifinitura.

Il post di Sky Sport

I prossimi impegni della Lazio

La gara contro il Lecce ha dimostrato che nessuna partita al momento è semplice per la rosa biancoceleste, soprattutto a causa del clima che si sta vivendo in casa Lazio, tuttavia, gli impegni in programma per il mese di febbraio aumenteranno ancora di più la difficoltà. Dopo aver sconfitto il Genoa, infatti, domenica, la formazione guidata da Sarri dovrà recarsi all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus, mentre il 15 febbraio torneranno all'Olimpico per sfidare l'Atalanta. A chiudere il mese di febbraio ci sarà la gara del 22 a casa del Cagliari, tuttavia, a complicare la situazione c'è il match di Coppa Italia contro il Bologna, in programma l'11 febbraio alle ore 21:00 e valido per i quarti di finale.