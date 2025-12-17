Nuova avventura in panchina per un ex difensore della Lazio

Novità per quanto riguarda una panchina che interessa un ex difensore della Lazio. Cambio in corso per la Primavera della Salernitana. Il club granata ha ufficializzato l’esonero di Ernesto De Santis e l’affidamento della squadra a Guglielmo Stendardo, ex difensore con oltre 400 presenze tra Serie A, B e coppe europee varie. Nella sua pagina social Instagram il giocatore condivide col pubblico la novità che lo coinvolge. Di seguito la sua pagina con le immagini del suo ritorno a Salerno.

Il ritorno di Stendardo alla Salernitana

Per Guglielmo Stendardo si tratta di un ritorno a Salerno: nella stagione 2002-03 infatti, ha indossato la maglia granata collezionando 17 presenze e 4 reti in Serie B. Da allenatore ha iniziato il percorso tecnico alla LUISS, per poi conquistare nella scorsa stagione la promozione in Serie D con il Valmontone.

L'esperienza di Stendardo alla Lazio

Per il classe 1981 l'esperienza alla Lazio è durata ben 6 stagioni, divisa in due esperienze. La prima dal 2005 al 2008 e la seconda dal 2009 al 2012. Un difensore dal gol facile e nella sua esperienza biancoceleste ha realizzato in campionato ben 6 gol.