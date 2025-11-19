Calcio e scommesse, De Siervo: "Il decreto dignità sta danneggiando lo sport"

Durante il Social Football Summit 2025, l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato a Sitiscommesse.com un’intervista esclusiva sul futuro del rapporto tra calcio, scommesse e gioco legale. Secondo De Siervo, il Decreto Dignità infatti, pur nato con un principio corretto, ha avuto applicazioni sbagliate che stanno penalizzando seriamente il sistema sportivo italiano.

De Siervo e l'intervento della politica

L'AD ritiene che il Decreto Dignità ha un principio giusto, ma ha avuto applicazioni sbagliate che stanno danneggiando pesantemente lo sport», il pensiero di De Siervo.

De Siervo propone di «fare un tavolo con il Governo» per contemperare le esigenze economiche dei club e tutela dal gioco problematico sul versante dei consumatori.

L’AD di Lega Serie A distingue due necessità: il “diritto alla scommessa” per lo sport e un’azione efficace per prevenire dipendenza ed eccessi.

Le parole conclusive di De Siervo

L’AD della Serie A ha ribadito l’urgenza di una revisione del decreto: «L’obiettivo è fare un tavolo con il Governo per rivalutare fino in fondo questo tema e cercare una soluzione diversa dove vengano contemplate entrambe le esigenze». Da un lato quella dello sport, che secondo De Siervo genera un vero e proprio “diritto alla scommessa”, ovvero il diritto a ricevere una parte del valore economico prodotto dalle giocate sul calcio; dall’altro, la necessità di un’azione efficace per combattere e prevenire le forme di dipendenza e di gioco eccessivo. In conclusione, De Siervo sottolinea che il Decreto Dignità «pur nato con le migliori intenzioni, si è rivelato uno strumento sbagliato». La volontà della Lega Serie A, afferma, è quella di «sedersi a un tavolo in maniera costruttiva e trovare una soluzione proficua», in grado di tutelare i cittadini ma anche di sostenere economicamente lo sport italiano, oggi privo di un ritorno diretto dalle scommesse che genera.