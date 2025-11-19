Igor Protti racconta il debutto europeo amaro con la Lazio
L'ex attaccante torna sul suo esordio in Europa con la maglia biancoceleste
L'ex attaccante Igor Protti, che ha vestito la maglia della Lazio negli anni 90 ha parlato dal palco del Social Football Summit, evento che quest'anno è andato in scena all'Allianz Stadium di Torino. Tanti gli argomenti toccati dall'ex bomber e un aneddoto legato ai tempi della sua esperienza nella capitale quando vestiva la casacca biancoceleste. A riportare di seguito le sue dichiarazioni è stato il sito Tuttomercatoweb.com.
Il ricordo di Protti del suo debutto europeo con la Lazio
Ho pensato al mio esordio in Coppa UEFA contro la Lazio. Però non è stato un ricordo positivo perché sono stato sostituito a causa di un cartellino rosso ad un mio compagno. Però sono stato contento di esordire a 30 anni in una coppa europea.
Protti e l'esperienza con la Lazio
Stagione 1996/97, dopo una stagione da bomber di pura razza arriva Igor Protti alla Lazio. La società biancoceleste strappò colui che, nell'annata precedente, fu capocannoniere del campionato di serie A insieme a Beppe Signori. Acquisto quasi lampo ed i due capocannonieri insieme nella nuova Lazio di Zdenek Zeman. Per Igor Protti una stagione fatta di alti e bassi quella romana, 27 partite e 7 reti segnate. Nella seconda parte della stagione il suo rendimento migliorò grazie all'arrivo dei Dino Zoff.