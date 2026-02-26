Mulè (FI): “Manifesti contro Lotito? Saranno tifosi della Roma”

La protesta del tifo biancoceleste nei confronti della gestione societaria di Claudio Lotito continua senza sosta. Nella mattinata di oggi, in diverse zone di Roma sono stati esposti dei manifesti con scritto ”Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto”, riferito chiaramente a Forza Italia, partito di Lotito.

Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, ha risposto così ai manifesti apparsi in città: le parole riportate da Il Tempo.

È l'ennesimo fallo proibito nei confronti del presidente Lotito. Mischiare politica e sport è la cosa più sbagliata che si possa fare. Saranno tifosi della Roma...