Mulè (FI): “Manifesti contro Lotito? Saranno tifosi della Roma”
La replica di Giorgio Mulè sui striscioni contro Lotito apparsi in città questa mattina
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Manifesti contro Lotito e Forza Italia
La protesta del tifo biancoceleste nei confronti della gestione societaria di Claudio Lotito continua senza sosta. Nella mattinata di oggi, in diverse zone di Roma sono stati esposti dei manifesti con scritto ”Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto”, riferito chiaramente a Forza Italia, partito di Lotito.
Lazio, Mulè risponde ai manifesti
Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, ha risposto così ai manifesti apparsi in città: le parole riportate da Il Tempo.
È l'ennesimo fallo proibito nei confronti del presidente Lotito. Mischiare politica e sport è la cosa più sbagliata che si possa fare. Saranno tifosi della Roma...