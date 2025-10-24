Lazio-Juventus, l’Olimpico si prepara al tutto esaurito

Stadio Olimpico verso il pienone per la sfida con la Juventus

Sarà un Olimpico gremito quello che domenica sera farà da cornice al big match tra Lazio e Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono già stati venduti 49.000 biglietti, con 26.000 abbonati (esclusi i pacchetti “Aquilotti”) e 22.500 tagliandi acquistati singolarmente. Un dato che conferma l’attesa e la voglia dei tifosi biancocelesti di sostenere la squadra di Sarri in una sfida tanto delicata quanto affascinante contro i bianconeri di Tudor.

Torna l’iniziativa solidale “Share the Good”

In occasione del big match, la Lazio rilancerà anche il progetto solidale “Share the Good”, dedicato alla raccolta di alimenti e beni non deperibili per chi è in difficoltà.

A partire dalle 17:30, i volontari di Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione S.S. Lazio 1900 saranno presenti in tre punti di raccolta all’esterno dello stadio.