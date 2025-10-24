Vecino, ritorno con segnali positivi: ora punta la Juve

Ritorno in campo dopo settimane di stop

Sta tornando Matías Vecino, passo dopo passo. A Bergamo, il centrocampista uruguaiano è tornato in campo nel quarto d’ora finale, chiamato da Sarri per blindare lo 0-0 contro l’Atalanta. Un ingresso importante, non solo per aiutare la squadra ma anche per allontanare dubbi e incertezze dopo un lungo stop. Come riportato dal Corriere dello Sport, il match alla New Balance Arena è coinciso con la trecentesima presenza in Serie A del giocatore, segno di esperienza e continuità. Dopo settimane di lavoro personalizzato, la riabilitazione si è conclusa nel weekend della sosta e una settimana di allenamenti è bastata per ritrovare la forma minima necessaria al rientro.

Obiettivo Juve e Inter per riprendersi la Lazio

Il calendario offre subito due banchi di prova impegnativi: Juventus e Inter. Vecino punta ad aumentare il minutaggio già dalla prossima partita, con l’obiettivo di tornare pienamente competitivo entro la pausa di novembre. In estate ha rinnovato il contratto con la Lazio fino al 2026, un segnale di fiducia reciproca rafforzato anche dal ritorno di Sarri, l’allenatore con cui ha disputato più partite in carriera (112), superando tecnici come Paulo Sousa (78) e Spalletti (71). Ora il centrocampista biancoceleste è pronto a riprendersi il suo posto e a dare nuova solidità alla mediana biancoceleste.