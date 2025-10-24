Tensione a Formello tra Sarri, Lotito e Fabiani: mercato di gennaio decisivo

Clima teso a Formello, dietro la facciata dei sorrisi

L’atmosfera a Formello è tutt’altro che serena. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra Lotito, Sarri e Fabiani regna una tensione crescente, celata da rapporti solo formalmente cordiali. Nessun incontro chiarificatore è avvenuto tra le parti, e il confronto diretto tra l’allenatore e il direttore sportivo non si è ancora tenuto.

Il rinnovo firmato da Sarri lo scorso luglio, pensato come un gesto di fiducia dopo le incomprensioni iniziali, si è trasformato in un contratto di “convivenza”. Fino a quando non ci sarà un vero confronto, continueranno attriti e frecciate indirette. Una vittoria contro la Juventus potrebbe riportare un po’ di serenità, ma la tensione resta palpabile.

Il mercato di gennaio come prova decisiva

Il Corriere dello Sport spiega che la questione più delicata resta il mercato. Sarri pretende maggiore voce in capitolo e ha già espresso chiaramente le sue richieste — su tutte, l’arrivo di Insigne. Gennaio sarà il momento della verità: in base a quanto la società riuscirà a muoversi, si capirà se la convivenza potrà proseguire.

A metà dicembre sarà chiaro se la Lazio potrà operare in entrata: da questo dipenderà il futuro non solo del tecnico toscano, ma anche dell’intero progetto. Difficile pensare a un addio immediato, ma la prossima finestra di mercato dirà molto sul destino del rapporto tra Sarri e Lotito.