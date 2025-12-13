Parma-Lazio, Cuesta: "Loro hanno difeso bene, noi non abbiamo sfruttato le nostre qualità"

Carlos Cuesta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Parma-Lazio.

Il calcio sono episodi e lucidità, non è una questione di atteggiamento. Non siamo riusciti a superare il blocco difensivo della Lazio, ci dispiace tanto. Adesso analizziamo e cerchiamo di migliorare per le prossime partite. So che è difficile ripartite, ma lo faremo. In questi mesi abbiamo trovato tante difficoltà, ma siamo riusciti sempre a sfruttarli come opportunità. Non siamo stati precisi, la difesa della Lazio è organizzata, abbiamo fatto tanti cross ma non siamo stati abbastanza lucidi. Loro hanno difeso bene, noi non abbiamo sfruttato le nostre qualità.