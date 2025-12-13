Parma-Lazio, Cuesta: "Loro hanno difeso bene, noi non abbiamo sfruttato le nostre qualità"
Carlos Cuesta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Parma-Lazio.
Le dichiarazioni di Cuesta a Dazn
La sconfitta contro la Lazio
Il calcio sono episodi e lucidità, non è una questione di atteggiamento. Non siamo riusciti a superare il blocco difensivo della Lazio, ci dispiace tanto. Adesso analizziamo e cerchiamo di migliorare per le prossime partite. So che è difficile ripartite, ma lo faremo. In questi mesi abbiamo trovato tante difficoltà, ma siamo riusciti sempre a sfruttarli come opportunità. Non siamo stati precisi, la difesa della Lazio è organizzata, abbiamo fatto tanti cross ma non siamo stati abbastanza lucidi. Loro hanno difeso bene, noi non abbiamo sfruttato le nostre qualità.
La gestione delle espulsioni
Può essere un tema, era la prima volta che ci accadeva, ti può portare a frenesia, alla volontà di avere il risultato immediatamente. Ti può togliere lucidità e aumentare il livello di frustrazione.