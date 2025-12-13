Conferenza Sarri: "Basic e Zaccagni? Espulsioni leggere, bisogna usare anche il buon senso"

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara Parma-Lazio.

La conferenza stampa del mister Maurizio Sarri

Una vittoria così ci lascia ovviamente entusiasmo. Vinta in condizioni complicate. Però se vedi i numeri della partita vinta meritatamente. La situazione si era fatta molto difficile e i ragazzi sono stati bravi nell'interpretazione. A livello di mentalità stiamo crescendo, squadra applicata e coraggiosa. Anche una squadra ordinata tatticamente, anche in inferiorità numerica, che per noi sta diventando una costante. C'è solo una squadra che commette più falli di noi, ma abbiamo più espulsioni di tutti. Saremo sfortunati.

Le espulsioni di Basic e Zaccagni

Sono due rossi frettolosi. Poi che a termine di regolamento ci siano gli estremi... ma il regolamento prevede anche il buon senso. Espulsioni leggere. Zaccagni tocca l'avversario con l'esterno con la caviglia, non completamente, non con la pianta del piede. L'amaro in bocca. Frettolose come detto. A termine di legge ordinaria il 75% di persone sarebbe in galera, poi ci sarebbe l'attuazione del buon senso.

Tijjani Noslin

In certe condizioni lui è un centravanti straordinario, ma in certe situazioni, come la partita del secondo tempo. Magari per come era il primo tempo avrebbe sofferto. Sto imparando le sue caratteristiche e sto imparando ad utilizzarlo. Sono contento e poi come soggetto mi rimane anche molto simpatico.

Il livello della squadra

E' una squadra che a livello di mentalità sta crescendo. Ha coraggio nelle interpretazione delle partite, in tutte le negatività. La Lazio ha fatto 14 superiorità numerica l'anno scorso, quest'anno 0. Abbiamo fatto partite con 8-9 giocatori fuori, come faremo la prossima. Ma la squadra non ha mai preso alibi da queste situazioni. La grandezza della squadra viene da questo. Poi si possono avere i più grandi limiti del mondo, ma meglio scarsi che non coraggiosi.

Parma-Lazio

Nel primo tempo la sensazione è che le palle gol le abbiamo avute. Solitamente questi avversari nei momenti difficili diventano gli ultimi venti minuti quando inizi a rallentare. Alla fine del primo tempo eravamo in 10, ma fino al 40° avevo avuto la sensazione sempre di poterla vincere. Poi negli spogliatoi ci siamo detti di rimanerci dentro visto che poteva succedere di tutto com'è successo.

Gli arbitraggi

L'espulsione di Gila in quelle situazioni solitamente non sentono niente e invece era permaloso. Oggi abbiamo trovato un arbitro che interpretava qualcosa di ancora più puro del regolamento. Sul fatto di Basic ha parlato addirittura di reazione. Basic ha fatto la stessa identica cosa di Noslin. A Noslin non ha fischiato neanche posizione. Faccio fatica.

Il suo amore per la Lazio

Io alla Lazio sono tornato perché avevo il ricordo di tre anni vissuti molto bene al Centro Sportivo e con il rapporto con i tifosi. Alla Juventus ho vissuto un anno col Covid senza pubblico. Non avevo questa bramosia. Allenatori come me nel futuro? Nei giovani allenatori sarà come sempre, ci sarà chi è forte e chi meno. Ora ci sono nuovi modi di allenare, apprezzo Gasperini, meno i suoi seguaci.

Patric