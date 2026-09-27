La Lazio vince per 2-0 contro l’Arezzo, in gol Pinamonti e Leite
La Lazio supera in amichevole l’Arezzo per 2-0 decisivi i gol di Pinamonti al 1’ e Diogo Leite al 46’
Prima amichevole di questa sosta per la Lazio di Gennaro Gattuso che ospita l’Arezzo allo stadio Mirko Fersini di Formello
La partita
Si sblocca subito la squadra di Gennaro Gattuso grazie alla rete di Pinamonti dopo appena 1’. Il numero 9 della Lazio servito da Noslin con il piattone sblocca il risultato. Nel primo tempo si mette in mostra Motta con due belle parate ravvicinate che salvano I biancocelesti.
Nella ripresa è Diogo Leite a raddoppiare con un bel gol di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo anche qui dopo neanche 1 minuti di gioco del secondo tempo. Da lì in poi la partita si stabilizza, girandola di cambi per Gattuso che fa entrare tanti ragazzi della Primavera.
Il programma
Nel prossimo week-end è in programma un’altra amichevole sempre contro una squadra di Serie B: la Juve Stabia