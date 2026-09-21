Juventus, rischio Curva Sud chiusa contro la Lazio: cosa può decidere il Giudice Sportivo
Il comportamento durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola finisce all'esame del Giudice Sportivo: le possibili sanzioni.
La Juventus rischia una sanzione dopo quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Tra le conseguenze possibili ci sarebbero una multa e, nell'ipotesi più pesante, la chiusura della Curva Sud.
Una decisione che potrebbe avere conseguenze anche sulla prossima partita casalinga dei bianconeri contro la Lazio, in programma il 18 ottobre.
Secondo quanto riportato da SportMediaset, nel referto consegnato al Giudice Sportivo dagli ispettori federali presenti allo Stadium sarebbero stati inseriti i comportamenti registrati nel settore ultrà durante il minuto di raccoglimento dedicato a Mazzola.