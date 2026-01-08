La Lazio ha raggiunto un’intesa con il terzino montenegrino Adam Marusic per il rinnovo del contratto. Nonostante i rumors di un possibile trasferimento già nel mese di gennaio, visto il contratto in scadenza il prossimo luglio, il classe ‘92 continuerà la sua carriera nella Capitale.

Marusic - Fraioli

Decisivo l'incontro con il suo entourage

Adam Marusic sarà ancora un giocatore della Lazio. Il contratto del montenegrino sembrava esser destinato alla scadenza a giugno, ma la volontà di Sarri ha fatto la differenza. Infatti, la società e l'entourage del calciatore hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 2029. A confermarlo è proprio l'agente del terzino, Uros Jankovié, ai microfoni di Vijesti.