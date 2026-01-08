Lazio, accordo raggiunto per il rinnovo di Adam Marusic. L'agente conferma: "fino al 2029..."
La società biancoceleste e l'entourage del giocatore hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Pronto un contratto fino al 2029 per il terzino montenegrino
La Lazio ha raggiunto un’intesa con il terzino montenegrino Adam Marusic per il rinnovo del contratto. Nonostante i rumors di un possibile trasferimento già nel mese di gennaio, visto il contratto in scadenza il prossimo luglio, il classe ‘92 continuerà la sua carriera nella Capitale.
Decisivo l'incontro con il suo entourage
Adam Marusic sarà ancora un giocatore della Lazio. Il contratto del montenegrino sembrava esser destinato alla scadenza a giugno, ma la volontà di Sarri ha fatto la differenza. Infatti, la società e l'entourage del calciatore hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 2029. A confermarlo è proprio l'agente del terzino, Uros Jankovié, ai microfoni di Vijesti.
Le dichiarazioni del suo agente
Dopo un anno di trattative per il rinnovo del contratto è stato raggiunto un accordo che ha soddisfatto entrambe le parti. Adam ha rinnovato con la Lazio fino al 2029. Nonostante l'interesse di grandi club italiani e delle top squadre di Turchia e Arabia Saudita ho rispettato la volontà del giocatore e l'accordo è stato concluso con la Lazio fino al 2029