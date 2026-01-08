Lazio, accordo raggiunto per il rinnovo di Adam Marusic. L'agente conferma: "fino al 2029..."

La società biancoceleste e l'entourage del giocatore hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Pronto un contratto fino al 2029 per il terzino montenegrino

Edoardo Terenzi /
Marusic - Fraioli
Marusic - Fraioli

La Lazio ha raggiunto un’intesa con il terzino montenegrino Adam Marusic per il rinnovo del contratto. Nonostante i rumors di un possibile trasferimento già nel mese di gennaio, visto il contratto in scadenza il prossimo luglio, il classe ‘92 continuerà la sua carriera nella Capitale.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Marusic - Fraioli
Marusic - Fraioli

Decisivo l'incontro con il suo entourage

Adam Marusic sarà ancora un giocatore della Lazio. Il contratto del montenegrino sembrava esser destinato alla scadenza a giugno, ma la volontà di Sarri ha fatto la differenza. Infatti, la società e l'entourage del calciatore hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 2029. A confermarlo è proprio l'agente del terzino, Uros Jankovié, ai microfoni di Vijesti. 

Le dichiarazioni del suo agente

Dopo un anno di trattative per il rinnovo del contratto è stato raggiunto un accordo che ha soddisfatto entrambe le parti. Adam ha rinnovato con la Lazio fino al 2029. Nonostante l'interesse di grandi club italiani e delle top squadre di Turchia e Arabia Saudita ho rispettato la volontà del giocatore e l'accordo è stato concluso con la Lazio fino al 2029

 

Ultim'ora, Marusic rinnova con la Lazio: i dettagli
Abbate: “La trattativa per Timber è già in salita, vi spiego perché”