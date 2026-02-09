Women, Calciatrici 2025/26: la presentazione del nuovo album. Gravina: "Ogni figurina racconta un sogno"

Torna, dopo il gran successo dello scorso anno, la nuova collezione dell'album Panini “Calciatrici”, dedicato esclusivamente alla Serie A Women. Alle ore 12:30 di quest'oggi è andato in scena, al Salone d’Onore del CONI, la presentazione della nuova edizione, alla quale hanno partecipato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e la direttrice Mercato Italia Collezionabili di Panini Martina Limoni.

Calciatrici 2025/26 sarà composto da 339 figurine, dedicate alle protagoniste della Serie A Women, alla Serie B e C. Anche per questa edizione uno spazio sarà riservato alla Nazionale maggiore femminile, ma con la novità di una sezione speciale per l'Under 19 e 17.

L'intervento di Gabriele Gravina

Grande orgoglio perdere parte a questo evento. Un bis, un rinnovo che credo che sia un valore aggiunto per la crescita del movimento. Ringrazio tutto il consiglio direttivo per il loro impegno. Non solo una raccolta di figurine, ma un riconoscimento di valore, rispetto e impegno che tutto il calcio femminile si sta costruendo. Riteniamo che il grande impegno di questo movimento da bene anche al calcio giocato dal ragazzi, e a tutto il nostro paese. La calciatrici riprendono modelli positivi per le bambine che vedono che questo sogna sia possibile. Ogni figurina racconta un sogno, percorso per centrare il sacrificio. Spero che le ragazze si rendano conto di cosa rappresentano nella pratica sportiva nel nostro paese. Ringrazio le società, siamo da soli rispetto ad altre realtà internazionali. Se non ci fossero gli impegni e la concentrazione di energie il movimento del calcio femminile non avrebbe la visibilità e la qualità del calcio che oggi siamo fortunati di poter accompagnare. Grazie alle ragazze, alla Panini e alle società.

Soncin presente all'evento

Orgoglio per me avere questa figurina. È un segno di forte responsabilità abbiamo i fari puntati come nazionale. ognuno sta cercando di mettere qualcosa per far crescere al meglio il movimento. Nel 2025 c'è stato sia orgoglio, che rammarico. Vogliamo arrivare in Brasile. I club stanno investendo tanto e permettere sempre a più bambine di poter giocare. la crescita dell'under 17 e 19 è la testimonianza di un percorso.

Le immagini dell'evento