Ansia in casa Lazio, Basic rischia di fermarsi ai box per un lungo periodo: le sue condizioni

Aumentano le brutte notizie per il Comandante Maurizio Sarri, infatti, non solo il rientro del capitano rischia di slittare, ma il mister potrebbe perdere anche Toma Basic per numerose partite. Contrattempi che arrivano in un momento molto delicato per la Lazio, impegnata sia in Coppa Italia che in Campionato, precisamente mercoledì alle ore 21:00 per i quarti di finale a Bologna e a San Valentino per la gara contro l'Atalanta.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Le condizioni di Toma Basic

Poco prima della fine del primo tempo di gioco all'Allianz Stadium, il centrocampista aveva riscontrato un fastidio muscolare ma aveva deciso di attendere fino alla seconda parte della gara per uscire dal campo ed essere sostituito da Dele-Bashiru. Un fastidio che, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, potrebbe in realtà essere una lesione muscolare, che comporterebbe un lungo stop. Nei prossimi giorni il croato dovrà effettuare gli accertamenti per stabilire effettivamente l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, tuttavia, quello che è certo è che il mister dovrà riflettere attentamente sulle pedine da schierare in campo nei prossimi incontri.

La situazione a centrocampo

Lo stop del croato arriva in un momento non facile a centrocampo, infatti, nonostante l'arrivo di Taylor e la presenza in rosa di Cataldi, la situazione non è delle migliori. Le condizioni non al massimo di Rovella, la presenza di Dele-Bashiru e Belahyane come alternative, il lavoro per far adattare Przyborek a questi livelli e la cessione di Vecino fanno solo da cornice al vero problema: la mancata sostituzione di Guendouzi. Durante la sessione di mercato, infatti, i tifosi hanno salutato dolorosamente il francese, tuttavia, nessun calciatore con le sue qualità è arrivato ad occupare il posto da lui lasciato.