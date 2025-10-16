Lazio, Rambaudi: "Siamo ad un punto di non ritorno, c’è bisogno di un cambio di rotta"

L'ex biancoceleste Roberto Rambaudi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo il delicato momento che sta affrontando la Lazio in questo periodo, soprattutto a causa dei soli 7 punti conquistati in 7 giornate di Campionato (Hellas Verona, Genoa, Torino). Domenica 19 ottobre alle ore 18:00 le aquile dovranno riscendere in campo e tentare di cambiare la loro situazione, tuttavia, stavolta la squadra avversaria sarà l'Atalanta di Juric.

Le dichiarazioni di Roberto Rambaudi a Radiosei

Sulla questione Nicole Vernis

C’è una confusione totale.

Sulla situazione attuale

Ormai siamo ad un punto di non ritorno, difficile accada qualcosa che permetterà di fare le cose fatte bene. Chi di dovere deve pensare a fare un passo indietro. Presidente, siamo arrivati alla frutta. Non posso parlare dell’ambito imprenditoriale, ma tutto il resto mi dice che le cose non vanno. Ormai l’ambiente è depresso, molto. Non c’è via d’uscita. Per amore e rispetto di tutto l’ambiente laziale c’è bisogno di un cambio di rotta.

Sul Presidente De Laurentiis

De Laurentiis ha passione, mette i soldi, ha visione, è tifoso. Ragiona col cervello e con la pancia. Un imprenditore deve essere bravo e preparato, ok, ma serve anche empatia.

Sulla squadra

A me deprime vedere la tristezza, non c’è voglia di sognare. E credo che questo lo avvertano anche i calciatori. Detto tutto questo, c’è un campionato che va avanti: squadra, staff e calciatori devono andare oltre; è complicato allontanarsi da ciò che accade, ma l’allenatore deve essere bravo a tirare fuori ancora più energie dai suoi.

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Atalanta-Lazio