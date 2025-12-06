Negri: "La Lazio ha mostrato personalità e carattere incredibili. Immobile?..."

Marco Negri, ex attaccante del Bologna e Rangers, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo la gara Lazio-Bologna, in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Olimpico e diretta dal fischietto Fabbri.

Ormai si cresce un po’ omologati sia nelle scuole calcio sia nel settore giovanile, si fanno le stesse uscite o gli stessi schemi. E’ giusto farli, ma una giovane punta deve poter coltivare i propri istinti che poi faranno la differenza per non essere catalogato come un giocatore che fa le cose che fanno tutti i suoi colleghi. Se a 19 anni anni tutti hanno fatto tutto, difficile crescere ulteriormente per poi emergere e fare al differenze. Va anche detto che il calcio italiano non ha le stesse qualità fisiche, in Inghilterra i 20 metri metri sono coperti con un’altra velocità e un’altra forza. Poi c’erano Inzaghi e Montella che avevano istinti predatori che vanno coltivati. L'importanza dell'istruttore? Lui spesso non ha giocato al calcio, ha un’esperienza diversa. L’istruttore in teoria non dovrebbe guardare al risultato, diversamente dall’allenatore. Poi già a 10 anni arrivano i genitori che vogliono vincere e ci fermiamo lì. Nella strada c’era la legge che se non eri abbastanza bravo non giocavi.