Delio Rossi: “La Lazio ha buone possibilità di arrivare intorno a quota 70”

Promessa biancoceleste per Delio Rossi: mirano a 70 punti e alla qualificazione europea

Alessandro Calvani /
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images
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Delio Rossi, ospite del Corriere della Sera Roma ed ex allenatore dei biancocelesti dal 2005 al 2009, parla così della Lazio e del suo rendimento superlativo.

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Obiettivi e quota 70

La squadra sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Per gioco, momento, capacità di affrontare le difficoltà in campo e anche considerando quelli che per ora sono i limiti delle altre, direi che la Lazio ha buone possibilità di arrivare intorno a quota 70.

Ambizioni europee e posizioni nobili 

Non è detto che riesca a qualificarsi per la Champions, ma un posto in Europa secondo me lo conquisterà sicuramente. A inizio stagione pensavo che la squadra sarebbe arrivata fra il sesto e l'ottavo posto, ora può ambire a posizioni più nobili.

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