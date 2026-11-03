Delio Rossi: “La Lazio ha buone possibilità di arrivare intorno a quota 70”

Delio Rossi, ospite del Corriere della Sera Roma ed ex allenatore dei biancocelesti dal 2005 al 2009, parla così della Lazio e del suo rendimento superlativo.

La squadra sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Per gioco, momento, capacità di affrontare le difficoltà in campo e anche considerando quelli che per ora sono i limiti delle altre, direi che la Lazio ha buone possibilità di arrivare intorno a quota 70.