Delio Rossi: “La Lazio ha buone possibilità di arrivare intorno a quota 70”
Promessa biancoceleste per Delio Rossi: mirano a 70 punti e alla qualificazione europea
Delio Rossi, ospite del Corriere della Sera Roma ed ex allenatore dei biancocelesti dal 2005 al 2009, parla così della Lazio e del suo rendimento superlativo.
Obiettivi e quota 70
La squadra sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Per gioco, momento, capacità di affrontare le difficoltà in campo e anche considerando quelli che per ora sono i limiti delle altre, direi che la Lazio ha buone possibilità di arrivare intorno a quota 70.
Ambizioni europee e posizioni nobili
Non è detto che riesca a qualificarsi per la Champions, ma un posto in Europa secondo me lo conquisterà sicuramente. A inizio stagione pensavo che la squadra sarebbe arrivata fra il sesto e l'ottavo posto, ora può ambire a posizioni più nobili.