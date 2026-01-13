Cardone: "Cancellieri andrà in Premier, Toth difficile. Tavares e Romagnoli…"

Il calciomercato è ormai giunto quasi alla metà della sua durata in questa sessione ed è entrato decisamente nel vivo. La Lazio dopo aver rimpiazzato Castellanos e Guendouzi è ora chiamata ad aggiungere giocatori importanti per alzare il tasso tecnico della squadra di Maurizio Sarri con gli occhi che sono soprattutto puntati sulla mezzala, ma anche il capitolo cessioni può regalare sorprese.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone, giornalista de La repubblica, ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

Raspadori all’Atalanta? Operazione a titolo definitivo che con i soldi incassati dalla Lazio si poteva fare; sarebbe stata un’operazione perfetta per accontentare Sarri e la piazza. Forse l’unico aspetto su cui non poteva competere la Lazio è lo stipendio: prendeva 3,8 all’Atletico, ora vediamo a Bergamo.

Toth

Toth va a giocare nel campionato più importante. Si è inserito il Bournemouth, anche se non è fatta la trattativa è avanzata e io sono pessimista sulla possibilità di vederlo qui. Tu Lazio puoi solo sperare che voglia giocare in Italia, ma non è così perché preferisce la Premier. Comunque non è un profilo che fa impazzire Sarri.

Tavares

Tavares andrà via, è molto vicino all’accordo con il Besiktas ma lui preferirebbe andare in Qatar per ricevere più soldi.

Romagnoli

Romagnoli - Fraioli

Per quanto riguarda Romagnoli credo che l’allarme ci sia ma sta rientrando, Sarri è convinto che il giocatore resterà. Resta comunque è una situazione da monitorare.

Cancellieri