La nuova Lazio di Sarri: meno palleggio, più contropiede

L’evoluzione tattica

Addio possesso palla, benvenuto contropiede. La Lazio di Maurizio Sarri sta cambiando pelle, costretta dalle circostanze a modificare la propria identità di gioco. Le assenze e gli infortuni hanno imposto al tecnico di reinventare la squadra, e i risultati — almeno nelle ultime settimane — stanno dando ragione al nuovo corso. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio è oggi l’unica squadra in Serie A ad aver segnato tre gol in contropiede, un dato che la colloca alle spalle soltanto di Siviglia (5), Bayern Monaco e Real Madrid (4) nel panorama europeo.

Numeri e segnali di ripresa

Sarri, pur senza rinnegare del tutto la filosofia del palleggio, ha scelto di puntare su verticalità e ripartenze, cercando maggiore equilibrio e concretezza. I numeri confermano la crescita: sei gol realizzati nelle ultime due partite e quattro punti conquistati (una vittoria e un pareggio) che hanno ridato ossigeno alla classifica e fiducia al gruppo.

La nuova Lazio, più diretta e dinamica, sembra aver trovato una strada diversa ma efficace per tornare competitiva, in attesa di recuperare uomini e continuità di gioco.