Lazio, a Bergamo con gli uomini contati: Sarri pensa al 4-4-1-1

Difesa definita, Tavares ancora titolare

Sarà una Lazio rimaneggiata quella che Maurizio Sarri schiererà domenica 19 ottobre a Bergamo contro l’Atalanta. Sulla fascia sinistra spazio ancora a Nuno Tavares, con Pellegrini fermo ai box per il persistere del dolore al ginocchio. Come riporta Il Corriere dello Sport, il portoghese avrà una nuova chance da titolare dopo la parentesi poco felice in Nazionale: una prova importante per dimostrare continuità e ritrovare la brillantezza mostrata lo scorso anno.

In difesa ci saranno Gila e Romagnoli al centro, con Marusic sull’altra corsia, mentre Tavares completerà la linea a quattro davanti a Provedel.

Dubbi in attacco e moduli alternativi

Le assenze di Castellanos e i problemi alla caviglia di Dia costringono Sarri a ridisegnare il reparto offensivo e a valutare due moduli: 4-3-3 o 4-4-1-1. Nel primo caso, con Dia non al meglio, Pedro agirebbe da “falso nove”, supportato da Noslin e Cancellieri, con Cataldi, Guendouzi e Basic in mezzo.

Se invece il senegalese dovesse recuperare, il tecnico dovrebbe optare per il 4-4-1-1, con Pedro alle sue spalle, Basic adattato da esterno sinistro e Cancellieri confermato a destra. Un assetto più equilibrato ma anche più prudente, necessario per affrontare una trasferta che si preannuncia insidiosa e decisiva per rilanciare la Lazio in campionato.