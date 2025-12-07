Il ritorno di Immobile all'Olimpico: lo striscione della Nord - FOTO

Una giornata speciale quella di oggi per Ciro Immobile, che per la prima volta dopo otto stagioni ha fatto ritorno allo Stadio Olimpico di Roma, ma questa volta da avversario. L'ex bomber biancoceleste è stato accolto tra applausi e cori in suo onore: e proprio nel momento in cui ha salutato i tifosi laziali sotto la Curva Nord, i supporters hanno esposto un commovente striscione: “Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia”.

