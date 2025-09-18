Lazio-Roma, non solo Dybala: il mister Gasperini potrebbe perdere un altro giallorosso
Il derby della Capitale si avvicina e il Comandante Sarri e il tecnico Gasperini stanno studiando le mosse giuste, tuttavia, un giallorosso è a rischio
Il derby della Capitale si avvicina, le due tifoserie sono pronte ad occupare gli spalti dello stadio Olimpico e a sostenere la loro squadra fino al 90° più recupero, una battaglia che travolge le anime dei tifosi. Il Comandante Maurizio Sarri e il tecnico Gian Paolo Gasperini dovranno studiare molto bene le loro mosse e, soprattutto, le pedine da schierare per tentare di trionfare in questa attesa, terrificante ed emozionante partita.
Lazio-Roma: un giallorosso potrebbe saltare il derby
Dopo la notizia dell'assenza di Dybala, a causa di una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra, il tecnico Gasperini rischia di perdere un'altra pedina, infatti, come riportato da Sky Sport, l'esterno Wesley ha saltato la seduta di allenamento di questa mattina a causa di un virus intestinale, che potrebbe impedirgli di scendere in campo insieme alla sua squadra nell'importante scontro Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30.
