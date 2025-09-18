Lorenzo Roma: “Il derby occasione di svolta. Giallorossi favoriti, ma la Lazio che vorrei…”

Con la sua innata passione per la Lazio e una comunicazione diretta e coinvolgente, Lorenzo Roma si è affermato come uno dei creator sportivi più seguiti nel panorama digitale italiano. Volto noto tra i tifosi biancocelesti, Lorenzo ha saputo costruire una community affiatata grazie ai suoi commenti a caldo, analisi tattiche e contenuti che uniscono competenza e ironia. La sua recente partecipazione alla Youtuber League – il torneo che riunisce i più popolari content creator sportivi – ha confermato il suo talento non solo davanti alla telecamera, ma anche sul campo, consacrandolo come una delle figure più in vista dell’universo social legato al calcio. Lorenzo è un vero e proprio tifoso laziale: ai microfoni della nostra redazione ha raccontato come è cominciata la sua passione per il calcio e per i colori biancocelesti, i ricordi più belli che lo legano a questa squadra, il derby del 26 maggio, ma non soltanto. Lorenzo ci ha parlato dell’importanza del match di domenica, di quello che lui si aspetta dalla nostra Lazio per questa partita e di cosa la società dovrebbe migliorare con il mercato: insomma, un’analisi approfondita, spontanea e sincera di un tifoso innamorato di questi colori ed emozionato per il derby che si disputerà fra soli tre giorni.

Lorenzo Roma

Nella prossima pagina l’esclusiva a Lorenzo Roma