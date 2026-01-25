Conferenza Sarri: "I calciatori mi hanno detto che sono andati via per mancanza di ambizioni"
Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara Lecce-Lazio, ecco le parole del mister
La conferenza stampa di Sarri
Se si sente nel futuro della Lazio
Inutile far polemica in questo momento. Quando a giugno ho saputo che il mercato era chiuso ho fatto una premessa ai tifosi, avrei sopportato tutto e sarei andato avanti per rispetto del nostro popolo. Vediamo come finiscono tutte le situazioni, magari da qui a fine mercato arrivano due 2005 fortissimi e uno cambia opinione
Se è vero che i giocatori vanno via perché non vogliono stare con lui
A me hanno detto che vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società.
Se Romagnoli sarà sostituito
Sostituirlo in questo momento è impossibile, è quello che aveva la leadership della mia linea difensiva. Per trasmettere a un giocatore nuovo quello che sa lui ci vorrebbero mesi. Mercato? Qualcosa va fatto ma lo fa la società.
Come si sente in questo momento
Ho speso una parola e la rispetto, l'ho sempre fatto, non solo nella professione. So benissimo che da fuori non ci si può rendere conto di cosa sia la Lazio, un club circondato da un amore stratosferico. E' frustrante sapere che non potrò mai ripagarli, ma c'è l'orgoglio di essere amato da questi tifosi.
Lecce-Lazio
Ho visto un primo tempo con una squadra applicata ma che ha perso tanti palloni in maniera banale. Potrei parlare di tecnica, ma abbiamo perso palla su transizioni che hanno un coefficiente tecnico davvero basso. Nel secondo tempo abbiamo avuto una costruzione di buon livello per 80 metri, poi ci siamo spenti. Partita difficile, contro una squadra che fino a 20 giorni fa non sembrava neanche destinata alla lotta salvezza. Per loro era una partita importante. Più che soffrire l'aggressività degli avversari abbiamo sofferto noi stessi.
La protesta per Lazio-Genoa
L'Olimpico con la nostra gente è tanta roba, l'Olimpico vuoto è tanta tristezza, ma bisogna rispettare le prese di posizione.