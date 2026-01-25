Conferenza Sarri: "I calciatori mi hanno detto che sono andati via per mancanza di ambizioni"

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara Lecce-Lazio, ecco le parole del mister

La conferenza stampa di Sarri

Se si sente nel futuro della Lazio

Inutile far polemica in questo momento. Quando a giugno ho saputo che il mercato era chiuso ho fatto una premessa ai tifosi, avrei sopportato tutto e sarei andato avanti per rispetto del nostro popolo. Vediamo come finiscono tutte le situazioni, magari da qui a fine mercato arrivano due 2005 fortissimi e uno cambia opinione

Se è vero che i giocatori vanno via perché non vogliono stare con lui

A me hanno detto che vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società.

Se Romagnoli sarà sostituito

Sostituirlo in questo momento è impossibile, è quello che aveva la leadership della mia linea difensiva. Per trasmettere a un giocatore nuovo quello che sa lui ci vorrebbero mesi. Mercato? Qualcosa va fatto ma lo fa la società.

Come si sente in questo momento

Ho speso una parola e la rispetto, l'ho sempre fatto, non solo nella professione. So benissimo che da fuori non ci si può rendere conto di cosa sia la Lazio, un club circondato da un amore stratosferico. E' frustrante sapere che non potrò mai ripagarli, ma c'è l'orgoglio di essere amato da questi tifosi.

Lecce-Lazio

Ho visto un primo tempo con una squadra applicata ma che ha perso tanti palloni in maniera banale. Potrei parlare di tecnica, ma abbiamo perso palla su transizioni che hanno un coefficiente tecnico davvero basso. Nel secondo tempo abbiamo avuto una costruzione di buon livello per 80 metri, poi ci siamo spenti. Partita difficile, contro una squadra che fino a 20 giorni fa non sembrava neanche destinata alla lotta salvezza. Per loro era una partita importante. Più che soffrire l'aggressività degli avversari abbiamo sofferto noi stessi.

La protesta per Lazio-Genoa